Kutsal topraklarda Arafat heyecanı

Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar, bugün Arafat'a çıkıyor. Hacı adaylarını Arafat heyecanı sardı. Medine'deki hacı adaylarının tamamının Mekke'ye taşınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Arafat hazırlıklarına yoğunluk verdi. Başkanlık, büyük buluşma için hacı adaylarının gerek intikali gerekse konaklamalarına yönelik hazırlıklarda sona geldi. Mekke'nin yaklaşık 25 km doğusunda bulunan Arafat'ta vakfeye duracak olan hacı adayları Kâbe'yi tavaf ettikten sonra hacı olacak.Bugün 15.00-16.00 saatlerinde Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a başlayacak yolculuk için özel bir operasyon hazırlığında olan başkanlık, bu kapsamda 655 otobüs ile görev yapacak. 84 bin 942 hacı adayı, otobüslerin gerçekleştireceği üç seferle bölgeye taşınacak. Hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı Mekke'de, hacı adaylarını Arafat'ta ağırlamak için sanayi tipi klimalarla soğutulan irili ufaklı 500 civarında çadır kuruldu. Önceki yıllardan farklı olarak sünger yatakların yerini katlanabilir yatakların aldığı çadırların dışı da ilk defa özel yalıtımla kaplanarak sıcaktan korunacak. Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları, arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.Vakfe duası sonrasında Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları, şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Öte yandan Kutsal topraklarda hayatını kaybeden hacı adayı sayısı 17'ye yükseldi.Binlerce Müslüman'ın ziyaret ettiği Kâbe'de babalarının omuzlarında tavaf yapan çocuklar ve tekerlekli sandalye ile tavaf yapan anneler ilgiyle karşılanıyor.