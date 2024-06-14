Lider eşlerinden Prado Müzesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile dünyanın önde gelen müzeleri arasında gösterilen Madrid'deki Prado Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Fernandez'den müzedeki eserlere ilişkin bilgi aldı. Daha sonra lider eşleri, İspanya'nın 17. yüzyıl ressamları Velazquez tarafından yapılan "Nedimeler" ve Zurbaran'ın "Limonlar, Portakallar ve Bir Gül ile Natürmort," tabloları önünde fotoğraf çektirdi. Fernandez, burada Erdoğan'a Francisco de Zurbaran'ın 1650'de resmettiği "Kaplarla Natürmort" adlı tablosunda yer alan bir objenin benzerini hediye etti. Müze ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi'ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.