Mossad casusu ifadesinde anlattı: Uçakta fotoğraflayıp Mossad’a göndermiş

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Almanya başta olmak üzere Türkiye, Gürcistan ve Lübnan'da casusluk yaptırdığı 9 kişilik şebekeye yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan Ahmet Ersin Tumlucalı ifadesinde, Mossad adına yaptığı işleri tek tek anlattı. Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçiyi deşifre eden MİT, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertmişti. 9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi'nin koordinesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Almanya, Türkiye ve Gürcistan'da 9 yıl boyunca Mossad için, eşi, oğlu, baldızı ve üvey kızıyla birlikte casusluk yapan Ahmet Ersin Tumlucalı, verdiği ifadede Mossad yöneticileriyle nasıl tanıştığını ve gerçekleştirdiği eylemleri anlattı. Tumlucalı ifadesine göre, 2006'da bir ofis kiralayarak sigortacılık yaptı. Almanya merkezli Axom Germany GMBH isimli şirket, Tumlucalı'yla temasa geçerek Tumlucalı'dan kaybolan bir TIR'ın bulunmasını talep etti. Bu işi kısa sürede halleden Tumlucalı'ya, Alman şirketin Türkiye'deki temsilcisi olması teklif edildi. Bu teklifi kabul ederek aynı isimde Türkiye'de bir şirket kurdu ve işlerine buradan devam etti.Tumlucalı, şirket yetkilisi olarak kendisini tanıtan Jörg isimli Mossad yöneticisiyle 2011 yılında Viyana'da buluştu. Jörg kendisini şirketin hukuk bürosu çalışanı olarak gösterdi. Jörg, Tumlucalı'dan Lübnan'dan İstanbul'a gelecek bir Lübnanlıyı takip etmesini istedi. Tumlucalı'ya Lübnan'a uçması ve hedef şahsın İstanbul'a uçacağı uçağa binerek İstanbul'daki hareketlerinin fotoğraflanması görevi verildi. Tumlucalı, bu görev üzerine önce Lübnan'a uçtu. Ardından hedef şahsı takip etmek için tekrar Türkiye'ye gelen uçağa bindi. Uçağın içerisinde hedef şahsın fotoğrafını çekerek anlık olarak Jörg'e yolladı ve şahsın doğru olduğu onayını aldı. Uçaktan indikten sonra da şahsın evine kadar takip edip Mossad yöneticisine raporladı. Bu takip işi sonucunda binlerce euro aldı.