Onaylı Randevu Sistemi sonuçları nasıl? Bakan Koca detayları paylaştı...

Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50'den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."