Sendikadan Başkan Tugay’a ültimatom: Bayramı bize zehir ederseniz eğer, biz de...

Memurların sosyal denge tazminatlarındaki kesintiyi protesto etmek amacıyla başlattıkları eylem dün de devam etti. Çalışma ofislerinin bulunduğu hollerin önünde basın açıklaması yapan Tüm-Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

TUGAY'IN SENDİKAYI ZİYARETİNDE SARF ETTİĞİ SÖZLERİ HATIRLATTI

Cemil Tugay'ın yerel seçimlerden önce 14 Martta sendikayı ziyaret ettiğini hatırlatan Keleş: "Sayın Tugay o ziyarette; toplu sözleşme süreci ile ilgili mevcut sözleşmemizden daha iyi sözleşmeler imzalamak istediklerini beyan etmişti. Ancak Sn. Cemil Tugay zaman makinasını icat etmişçesine bu sözlerinden ve Karşıyaka Belediyesi'ndeki imzaladığı sözleşmelerden çark ederek, yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde emekçilerin iradesi ile ciddi kazanımlarla imzalanan toplu sözleşme sürecini çıkmaza sokmuştur. Sendika olarak tüm uyarılarımıza rağmen süreç yönetilememiş ve doğan kriz sonucunda 13 Haziran 2024 tarihinde sendikamız ve iş kolumuzda örgütlü diğer sendikalarla alınan ortak karar gereği tüm gün iş bırakılarak, binlerce belediye emekçisinin katılımıyla İzmir tarihine geçen bir eylem gerçekleşmiş ve emekçiler toplu sözleşme taleplerinin arkasındaki kararlılıklarını ortaya koymuştur" dedi.

EMEKÇİNİN 7 BİN LİRASINA HUKUKSUZ ŞEKİLDE EL KOYDU

Tugay'ın bir yandan partilerinin grevli toplu sözleşme mücadelesinin yanında olduğunu ifade edip diğer yandan ise 4688 sayılı yasanın arkasına sığındığını belirten Keleş: "Dünkü eylemlerden sonra yaşanan son gelişme ise bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer ile sendikamız arasında imzalanan ve 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihlerini kapsayan sözleşmede yer alan kazanılmış haklarımızı uygulamama adımı olmuştur. Bu adımla bayram öncesinde Cemil Tugay tarafından emekçilerin 7 bin TL dolayındaki ücretine haksız ve hukuksuz biçimde el konmuştur. Oysa sözleşmemizin 6-b) hükmü "Yasalardan doğan haklara ek olarak, bu Toplu İş Sözleşmede yer alan hükümler, sözleşmeden yararlanan çalışanlar yönünden Sözleşmenin yürürlük süresinin başlangıcından itibaren, yeni bir Sözleşme yapılıncaya kadar hüküm doğurmaya devam eder." ile 8-c) "Yeni sözleşme imzalanıncaya kadar, eski sözleşme hükümleri geçerlidir." demektedir. Esasen bu tutum; hukuka aykırı hareket etmek ve imzalı bir sözleşmeyi uygulamayarak suç işlemektir" diye konuştu.

YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE İZMİR KAMUOYUNA YANLIŞ BİLGİ VERDİ

Tugay'ın yaptığı açıklamada binlerce kamu emekçisine 'küçük bir fevri grup' diyerek hem matematik bilmediğini hem de belediye çalışanlarını ve örgütlülüklerini ne kadar tanımadığını ortaya koyduğunu belirten Cevdet Keleş: "Bu sözler ile binlerce emekçiyi kriminalize etmeye çalışarak, hem emekçilere hem de İzmir kamuoyuna yanlış bilgi vermiş ve antidemokratik tutumunu ortaya koymuştur. Bu antidemokratik tutum, 'İş bırakarak eylemlere katılan emekçileri tespit ediyoruz. Haklarında gereken soruşturma ve işlemleri yapacağız' söylemi ile devam etmiştir. Bu söylem emekçilerin anayasal hak ve özgürlüklerinden bihaber olduğunu ortaya koymakta ve 'demokratik hak arayışı eylemlerine saygı duyuyorum' söylemini boşa düşürmektedir. Buradan kendisini ve iş yerlerinde isim toplayarak suç işleyen bürokratlarını bir kez daha uyarıyoruz! Sakın ha sakın anayasal haklarımızı kullanan emekçiler hakkında soruşturma açarak 'Anayasa suçu' işlemeyin! Aksi halde hali hazırda zaten bozmuş olduğunuz iş barışını tamamen ortadan kaldırırsınız. Bu belediyede çalışacak kimseyi de bulamaz, bürokratlarınızla kafa kafaya verip biz ne yaptık diye kara kara düşünürsünüz!" diye konuştu.

BAYRAMI SİZE ZEHİR EDERİZ

Keleş konuşmasının devamında: "Eğer maaşlarımızda uyguladığınız hukuksuz kesintiden vazgeçmez ve bize bayramı zehir ederseniz, bugün olduğu gibi bayramlaşmaları bayram boyunca emekçilerden kaçarak yapacaksınız. Bayramı bize zehir ederseniz eğer, biz de bayramı da bayram sonrasını da size zehir edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

BAYRAMLAŞMAYA KATILMAYACAĞIZ

Daha sonra ikinci bir açıklama yapan Keleş aldıkları karar gereği memurlar olarak Cemil Tugay personelle yapacağı bayramlaşma törenine katılmama kararı aldıklarını duyurdu. Keleş: "Ekmeğimize el koyanlarla asla bayramlaşmayacağız. Sırtımızı döneceğiz. İlçe belediyelerindekiler de dahil, hiçbir belediye memuru bayramlaşmalara katılmayacak" ifadelerini kullandı.