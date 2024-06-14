SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama

"YAŞANMASINI ARZU ETMEDİĞİMİZ BİR OLAY"

Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

(Gebze'de gerçekleşen mezuniyet törenine ilişkin) Olayın başından itibaren incelemek lazım. Bizim 76 bin okulumuz var, ben üzüntü duyuyorum ve tartışmalar bu yöne evrildiği için huzursuzum. Maalesef medyada bu tür olaylar speküle edilerek veriliyor. Olayın başlangıç noktası, okul müdürü bir kontenjan veriyor öğrencilere. Bir kapasite doğrultusunda misafir ediliyor öğrenciler ve misafirleri mezuniyet töreninde. Öğrenciler fazla kişi ile geldiği için yaşanmış bir olay. İlçe milli eğitim müdürümüz hızlıca olay yerine geliyor ve problemi çözüp hızlıca öğrencilerin mezuniyet törenine katılmasını sağlıyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Gerekli işlemleri yapacağız.