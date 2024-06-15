15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs adliyeye sevk edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sol kapılarının üzerine sprey boyayla SMA yazdığı aracını dikey bir şekilde park ederek yolu kapatan ve gözaltına alınan R.C.Ç.'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

R.C.Ç.'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde ifadesi alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ŞOK ETTİ

R.C.Ç. ifadesinde SMA Hastaları'na dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi ve "Pişman değilim" dedi.