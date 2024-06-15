30 yıllık gazeteci parke taşı işine sürüldü

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde uzun yıllar çalışan ve ulusal-yerel televizyonlarda spor programı yorumculuğu yapan 46 yaşındaki gazeteci Saffet Azbay, DEM'li belediyenin hedefi oldu.Belediye Basın Yayın Müdürlüğü'nde çalışan gazeteci Azbay, DEM Partili Bağlar Belediyesi Eşbaşkanları Leyla Ayaz ve Siraç Çelik'in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü'ne sürgün edildi. Azbay, Diyarbakır'ın 40 dereceyi aşan sıcağında sokaklarda parke taşı döşeyip temizlik yapıyor.DEM Partili belediye ayrıca aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu kadınları park temizliğine verdi. Belediye büro hizmetinden alınan 20 kadın çalışan, Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki parklarda temizlik elemanı olarak görevlendirildi.Gazeteci Saffet Azbay, "Uzun yıllardır belediyede çalışıyorum. Kimse ile bir sorunum yok. Hukuksuz bir şekilde parke taşı işine verdiler. 80 güne yakın yasal izin hakkım var. Bunu istedim. Bahane üretip onu da vermediler. Amaç istifaya zorlamak, rencide etmek. Ama ben pes etmeyeceğim. Biz emeğiyle bugünlere gelen insanlarız. Bizi kimse yıldıramaz" dedi.Saffet AzbayGüneydoğu Spor Yazarları Derneği de yaptığı açıklamada, "Hayatını Diyarbakır ve bölgede, hatta ülkemizde sporun gelişmesine vakfetmiş, basın alanında yaptığı başarılı çalışmalarla önemli hizmetlerde bulunmuş olan gazeteci arkadaşımız Saffet Azbay'ın görev yaptığı Diyarbakır Bağlar Belediyesi basın biriminden alınarak parke taşı işinde çalıştırılması, gazetecilik onurunu zedeleyecek şekilde mobbing ve baskıya maruz kalması kabul edilemez bir durumdur. Kamu vicdanını yaralayan bu skandal tutumun bir an önce düzeltilmesini bekliyor, her konuda arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizden olmayanlar şeklinde ötekileştirme ve intikam hırsıyla yapılan bu tavırlar niyetin ne kadar kötü olduğunu ortaya koymaktadır ve bu tutum düzeltilmediği takdirde Dünya Basın Konseyi'nden tutun Avrupa'daki basın birliklerinde hak arayışında bulunacağımızı belirtiyoruz" denildi.Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dilek Atçeken ise konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.