Bakan Yerlikaya’dan trafik denetimlerine ilişkin açıklama Son bir haftada 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi

Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 milyon 675 bin 510 araç veya sürücünün denetlendiğini açıkladı.

Denetimlerde; çakar kullanan 296, hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 sürücü ve periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 araca işlem yapıldı.

Sürücülere, trafik kurallarına uyulması ve aşırı hız yapılmaması uyarısında bulunan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.