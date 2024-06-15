Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı: Yaşasın Azerbaycan!
Giriş Tarihi: 15.6.2024 19:12 Son Güncelleme: 15.6.2024 19:15

Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı: Yaşasın Azerbaycan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı: Yaşasın Azerbaycan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı: Yaşasın Azerbaycan!
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