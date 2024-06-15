CHP’li Bozbey’in emekliye destek vaadi lafta kaldı

Büyükşehir Belediyesinin Haziran ayı meclis toplantısına, CHP'li Başkan Bozbey'in seçim öncesi vermiş olduğu "emeklilere her ay 2 Bin liralık yardım" konusu damga vurdu. Seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde emeklilere yardım ve destek sözü veren Bozbey, kentte yaşayan 720 Bin emekliye umut vermişti. Geçtiğimiz gün Meclis toplantısında yaptığı açıklamada ise Belediye olarak 13 Bin emekliye destek olduklarını açıkladı. Desteklerin 15 Bin emekliye çıkarılacağını duyuran Bozbey'e Ak Parti ve MHP sıralarından tepki yağdı.

EMEKLİLER KRİTERLERE UYMUYORMUŞ

Seçim meydanlarında tüm emeklilerin enflasyona ezdirildiğini söyleyen ve Başkan olması durumunda Büyükşehir Belediyesi olarak tüm emeklilere yardım sözü veren Bozbey, "120 Bin emekli yardım için bize başvurdu. Bunların 13 Binine destek olduk. Bu rakamı 15 Bine çıkaracağız. Diğer başvurular, Devletin belirlediği kriterlere uymuyor" dedi. Bunun üzerine söz alan AK Partili Meclis üyesi Ali Sait Adiloğlu, CHP'li Bozbey'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"707 BİN EMEKLİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Verilen söz ve vaatlerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Adiloğlu, "Sayın başkanım, emekliler sizden müjde bekliyordu. Bununla ilgili emeklilerimize 2 Bin TL destek sözü vermiştiniz. Dün itibari ile açıklanan rakamlara göre 13 Bin kişiye destek verilmiş. 720 bin 430 kişinin emekli olduğu Bursa'da gerçekten 13 bin kişiye mi destek vereceksiniz? Her defasında emeklilerin maaşlarının yetersiz olduğunu beyan ettiğiniz bir yerde, bu kriterleri neye göre belirlediniz? dedi.

"ALGI OLUŞTURMAK İSTİYOR"

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu, yaptığı açıklamada, "Öncelikle belediyelerin yapacağı sosyal yardımlarla ilgili kriterleri, yine o belediyelerin ilgili birimleri belirler. Devlet belirlemez. Devlet sadece belirlenen kriterleri kontrol edip, uygunsuzluk durumunda müdahale eder. Emeklilere verdiği sözü tutmayan Bozbey, şimdi de kriterleri devletin belirlediği algısı oluşturmak istiyor. Emekli hemşerilerimize hayal kırıklığı yaşattı. Oysa önceki dönemde bizler belediyemizin belirlediği kriterlere göre 6 ve 12 ay boyunca ve her iki bayram öncesinde destek verdiğimiz 50 Bin ihtiyaç sahibi ailelerin içerisinde, yaklaşık 10 Bin emekli aileye zaten destek oluyorduk. Bursa'da 705 bin emekli, bizce Bozbey'in kriterlerine takıldı" dedi.