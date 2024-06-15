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Giriş Tarihi: 15.6.2024 18:11

Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Emine Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı!

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bayramlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarız hem de mazlumların halini hatırlarız. Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

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Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!
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