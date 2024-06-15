Eylem Tok ve oğlu ABD’de yakalandı

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok, Boston'daki evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı anne ile oğlu hakkında Güney Florida Bölge Mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Boston Kaçaklar Birimi polisleri de bulundukları eve operasyon düzenledi. Olaysız şekilde gözaltına alınan Cihantimur ve Tok, federal mahkeme binasına götürüldü.Tutuklama kararında Cihantimur'un 'kasıtsız adam öldürme ve yaralama', Tok'un da 'suçluyu koruma' suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tok ve Cihantimur, iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi. Aci'nin annesi Pervin Aci, haberin kendileri için bayram hediyesi olduğunu belirterek, "Demiştim ki; Eylem Tok tutuklanırsa ağlamayacağım, o gün bayramımdır. Bugün gerçekten ağlamıyorum" diye konuştu. Aci'nin eşi Şükriye Aci de "Şaşırdım, beklemiyordum, müthiş bir rahatlama geldi" ifadesini kullandı.