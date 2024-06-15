Kadın tır şoföründen bayram tatili öncesi tüm sürücülere uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Bartın'da yaşayan Necla Akyol'la ilgili bir paylaşım yaptı. Necla Akyol'un hayatının bir başarı öyküsü olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Çünkü çocukluk hayallerine kavuşmuş. O artık bir tır şoförü.

3 çocuk annesi Necla Ablamıza Bartın'da misafir olduk; önce evine, sonra yuvası gibi gördüğü o çok sevdiği tırına… Ve anne hassasiyetiyle verdiği öğütlerine kulak verdik.

Çünkü anneler doğruları söyler.

Lütfen trafik kurallarına uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

Marmaris'te aşçılık yapan Akyol, tır şoförü olmaya karar verdi. "Benim neyim eksik" diyerek önce kamyon ehliyeti aldı, geçen yılda tır kullanmaya başladı.

Akyol, 9 günlük bayram tatili öncesinde yola çıkacak tüm şoförlere uyarıda bulundu. Akyol, "O tıra oturduğum zaman her şey bitiyor. Şehirlerarası çok yolculuk yaptım. Her şeyi unutuyorum arabamla baş başa kalıyorum. Kontağı çevirdikten sonra tüm dikkatimi arabaya ve yola veriyorum. Arabaya bindeden, yola çıkmadan tüm kontrollerimi yapıyorum.

Rabbim tüm şoförlerimizi korusun, kazasız belasız yolculuk yapmalarını diliyorum. Bayram öncesi acılar yaşamayalım. Bir anne, bir tır şoförü olarak söylüyorum, emniyet kemerimizi takmadan yola çıkmayalım. Lütfen trafik kurallarına uyalım" dedi.