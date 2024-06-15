Olmayan İSBİKE’a yüzde 100 zam

AK Parti döneminde çevreci ulaşım, sağlıklı yaşam hedefiyle 2012'de İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE akıllı bisiklet kiralama sistemi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olmasının ardından kaderine terk edildi. İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen, İstanbulluların yoğun olarak tercih ettiği İSBİKE akıllı bisiklet sistemi, 2019 yılı sonrası birçok kez ihmalkarlıkla gündeme geldi. Bisikletlerin son olarak 2023 yılının sonunda bakıma alındığı duyuruldu. Yapılan duyuruda "2023 yıl sonu itibariyle İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir. Bu sürede hak kaybı oluşmaması için abonelerimizin mevcut sürelerine sistemin kapalı olduğu süre kadar ilave edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK'tan ne İSBİKE A.Ş'den ne de İBB'ye bağlı Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) bilgilendirme yapıldı.6 aydır kış uykusuna alınan bisiklet istasyonlarının boş olduğu ve çöp kutusuna döndüğü, bisikletlerin ise Kartal ilçesindeki bir depoda çürümeye terk edildiği görüldü. Kent genelinde kaldırılan ve ne zaman hizmete alınacağı bilinmeyen bisikletlerin ücretlerine yüzde 100 zam yapılması ise şaşırttı. İBB Meclisi Haziran ayı üçüncü birleşiminde ele alınan gündem maddesinde yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan bin 148 liraya yükseltilmesi talep edildi. Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi. Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.İstasyonların 6 aydır boş olmasına tepki gösteren vatandaşlar ise, "İSBİKE bisikletleri nerede? Çok güzel bir uygulamayı nasıl yapamıyorsunuz? Yetkililer bir an evvel bu durumu çözmelidirler. Bisikletler tekrar konsun lütfen" dedi.