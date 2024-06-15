Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatan şüpheli tutuklandı! İfadesi şoke etti
Giriş Tarihi: 15.6.2024 17:11 Son Güncelleme: 15.6.2024 17:33

SON DAKİKA | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatan şüpheli tutuklandı! İfadesi şoke etti

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı. Şüpheli R.C.Ç. ifadesinde SMA Hastaları'na dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi ve "Pişman değilim" dedi.

Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatan şüpheli tutuklandı! İfadesi şoke etti

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sol kapılarının üzerine sprey boyayla SMA yazdığı aracını dikey bir şekilde park ederek yolu kapatan ve gözaltına alınan R.C.Ç.'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

R.C.Ç.'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde ifadesi alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ŞOK ETTİ

R.C.Ç. ifadesinde SMA Hastaları'na dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi ve "Pişman değilim" dedi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından şüpheli, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" ve "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatan şüpheli tutuklandı! İfadesi şoke etti
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