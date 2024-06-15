SON DAKİKA | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatan şüpheli tutuklandı! İfadesi şoke etti

TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından şüpheli, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" ve "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.