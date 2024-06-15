Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 15.6.2024 11:39 Son Güncelleme: 15.6.2024 11:43

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK’ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" notuyla 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!
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