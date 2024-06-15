Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan orman yangınları açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yumaklı, Türkiye'nin dört bir tarafındaki ormanları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ettiklerini belirterek, "Günün 24 saati haftanın 7 günü buradan arkadaşlarımız Türkiye'nin bütün orman alanlarını tarayıp, olumsuzluk olup olmadığını kontrol ediyorlar. Yangınların büyüklüğüne göre, seyrine göre; hava araçlarının, yer araçlarının ya da uzman personelinin sevk edilmesinde yine arkadaşlarımız buradan planlayıp sahadakilerle senkronize bir şekilde uyguluyorlar" dedi.

'NEFES-2 VE NEVES-3 ENVANTERE GİRDİ'

Yumaklı, orman yangınları konusunu yangın öncesi, yangın esnası ve yangın sonrası olmak üzere 3 safhada değerlendirdiklerini belirterek, "Yangın öncesi dediğimiz bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor. En son 'Orman Benim' kampanyası ile bunun finalini yapmıştık. 313 tonluk orman içerisinden çöp toplayıp bunları geri dönüşüme yolladık. Bunların hepsinin orman yangınlarını hızlandırıcı ya da başlatıcı etkisi olduğunu unutmamamız gerekir. Yangın esnasında kabiliyetlerimizin ve kapasitemizin gelişmiş olması son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Nefes' ismini verdiği Türkiye'de yapılmış olan T70 helikoptere bu yenilerini ekledik. Böylelikle envanterimizde Nefes-1, Nefes-2 ve Nefes-3 helikopterlerimiz yer almış oldu. Yine 4 tane bu yıl Air Tractor yangın uçağımız envanterimize dahil oldu" diye konuştu.