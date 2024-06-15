Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan orman yangınları açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Yumaklı, Türkiye'nin dört bir tarafındaki ormanları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ettiklerini belirterek, "Günün 24 saati haftanın 7 günü buradan arkadaşlarımız Türkiye'nin bütün orman alanlarını tarayıp, olumsuzluk olup olmadığını kontrol ediyorlar. Yangınların büyüklüğüne göre, seyrine göre; hava araçlarının, yer araçlarının ya da uzman personelinin sevk edilmesinde yine arkadaşlarımız buradan planlayıp sahadakilerle senkronize bir şekilde uyguluyorlar" dedi.
'NEFES-2 VE NEVES-3 ENVANTERE GİRDİ'
Yumaklı, orman yangınları konusunu yangın öncesi, yangın esnası ve yangın sonrası olmak üzere 3 safhada değerlendirdiklerini belirterek, "Yangın öncesi dediğimiz bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor. En son 'Orman Benim' kampanyası ile bunun finalini yapmıştık. 313 tonluk orman içerisinden çöp toplayıp bunları geri dönüşüme yolladık. Bunların hepsinin orman yangınlarını hızlandırıcı ya da başlatıcı etkisi olduğunu unutmamamız gerekir. Yangın esnasında kabiliyetlerimizin ve kapasitemizin gelişmiş olması son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Nefes' ismini verdiği Türkiye'de yapılmış olan T70 helikoptere bu yenilerini ekledik. Böylelikle envanterimizde Nefes-1, Nefes-2 ve Nefes-3 helikopterlerimiz yer almış oldu. Yine 4 tane bu yıl Air Tractor yangın uçağımız envanterimize dahil oldu" diye konuştu.
Yumaklı, insansız hava araçlarının önemine de değinerek, "Adeta bizim gözümüz, kulağımız olan insansız hava araçları yangınla mücadelede, bizlerin o yangınla ilgili hem yangın esnasını hem yangın sonrasını simüle edebilmemize yardımcı oluyor. Bu yıl son derece gelişmiş yerli Bayraktar TB-2 İHA'mızı genel müdürlüğümüz envanterimize katmış olduk, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
'TARİHİN EN GÜÇLÜ FİLOSUNA ULAŞTIK'
Yumaklı, yaz aylarında olması muhtemel orman yangınlarına hazır olunduğuna işaret ederek, "Rezerv güçlerimizi de dahil ettiğimizde 14 İHA, 105 helikopter ve 5 bin 172 kara aracımızla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü orman yangınları envanterine sahip olduk. Bunların dışında 776 kulemiz var ki bunların 184'ü akıllı teknoloji ile donatılmış durumda. Yine 25 bin orman savaşçısı arkadaşımız ve 130 bine yakın gönüllümüzle de orman yangınları ile mücadeleye devam ediyoruz. Yine büyük bir çoğunluğu yangın riski olan bölgelerde olmak üzere 4 bin 744 havuzumuz da yangınla mücadelemizde önemli hususlar. Yangın esnasında canlı, anlık, meteorolojik veriler, arazi şartları, arazi yapısı, ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesine ve bu mücadelede önemli yer kaplayan Karar Destek Sistemimizi de yine kullanıyoruz ve bunun Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldüğünü belirtmek istiyorum. Orman teşkilatımız bu yıl tarihinin en güçlü kara ve hava filosuyla teknolojik altyapısına da ulaşmış oldu. Bu bilgi ve tecrübelerimizi elbette ki farklı ülkelerle de paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
'YALNIZCA DÜN 28 YANGILA MÜCADELE ETTİ ARKADAŞLARIMIZ'
Yumaklı, orman teşkilatı olarak yılın 12 ayı yangınlarla mücadeleye hazır durumda olduklarını vurgulayarak, "Özellikle hava sıcaklıklarının son derece artmış olduğu ve farklı bölgelerde farklı doğa olaylarının yaşanmış olduğu şu günlerde teyakkuz halindeyiz. 2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını, 670 de orman dışı yangın olmak üzere bin 551 yangına müdahil olduk. Sadece 1 Haziran ile 14 Haziran arasında 263'ü orman olmak üzere yaklaşık 590 yangına müdahil olduk. Haziran ayında günde ortalama 19 yangın çıktı. Yalnızca dün 28 adet yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Bunlardan bazıları kamuoyuna yansıdı bazıları da yansımadı. Çünkü hızlı müdahale ile arkadaşlarımız zarar etkisini en aza indirmek için can siparene bir şekilde çalışmaya devam ettiler. Her gün çıkan yangınların yaklaşık 6 ile 8'i yüksek derece risk taşımakta. Ancak yine söylüyorum ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesi ile yangınlarımızı bir sonraki güne kalmadan söndürdük çok şükür" dedi. (DHA)