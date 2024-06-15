THY: Avrupa’daki yoğunluk seferlerde gecikmelere neden oluyor

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı'na ilişkin uçuş trafiği ve ek seferler hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir. Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir." denildi.

"THY KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMİYORUZ"

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Üstün şunları belirtti:

Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar. Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz."