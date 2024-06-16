Arafat’ta vakfe huzuru

Hacı adayları dün sabahın ilk ışıkları ile birlikte Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme Tepesi'ne akın etti. Ellerini semaya açan hacı adayları gözyaşları içinde yakarışla bulundu, tövbeler ve dualar edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 500 çadırda kalan Türk hacı adaylarına mahşeri andıran Arafat meydanında vakfe duası yaptırdı. Vakfe duasında, 7 Ekim'den bugüne İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinliler unutulmadı.Erbaş vakfe duasında, "Haksız, vicdansız, hukuksuz ve insafsız saldırılara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken çaresizlere, mazlumlara imdat eyle; masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım" dedi.Hacı adaylarının ziyareti dolayısıyla Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk yaşandı. Rahmet Tepesi'nde insan seli yaşandı. Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayan hacılar, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket etti.Hacılar Kurban Bayramı'nın birinci günü "büyük şeytana" yedi taş atacak. Şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak hacılar, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sayını ifa edecekler.HEP bir ağızdan yapılan vakfe duasının ardından tüm Müslümanların birbirleriyle kucaklaşıp helalleşmesinde duygusal anlar yaşandı. Arafat'ta bazı üniteler kalıcı hale getirilerek betopan prefabrik yapılar inşa edildi.Arafat'a Diyanet tarafından sahra hastanesi kuruldu. Yürüme zorluğu çeken ve hastanede bulunan hacı adayları ambulanslarla Arafat'a taşındı. Hastalanan hacı adayları sahra hastanesine koştu.