DEM Parti’den arife günü işçi kıyımı

DEM Parti'nin belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor. Bu kez Merkez Sur ilçesinde 17 kişi arife günü işten atıldı. SABAH'a konuşan Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 31 Mart yerel seçimlerinde kentte belediyeleri kazanan DEM Parti'nin bayram arifesinde de işçi kıyımında dur durak bilmediğini belirterek, işçilere bayramın zehir edildiğini söyledi. Kahraman, Diyarbakır ve ilçelerinde Sur'daki işçi kıyımı ile birlikte şu ana kadar DEM Parti'nin 320 kişiyi işten attığına dikkat çekti. Belediyelerde mobbing ve yer değiştirmelerin de sürdüğünü belirten Kahraman, söz konusu mağdur çalışanların haklarını yasal yollardan aradıklarını ve her türlü hukuki desteği verdiklerini ifade etti.Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, DEM Partili Büyükşehir Belediyesi'nin şehit yakını olan Murat Sancak'ın da işten attığını belirterek, "DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işçi kıyımında hukuksuzluk ve insaf sınırlarını zorlayan bir skandala imza attı. Belediyenin şirketinde çalışan bir personelin sözleşmesi hiçbir gerekçe ve hukuki dayanağa dayandırılmadan feshedildi. Akıllara ziyan kararın mağduru ise bir şehit yakınıdır" dedi.