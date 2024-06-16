‘Devletimize güvendik, yeni evimizi bize verdi, çok mutluyuz’

Asrın felaketinde Hatay'daki evi ağır hasar alan 2 çocuk annesi Hülya Güngör (47), depremin 1. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kura çekiminde Payas ilçesinde yapılan TOKİ konutlarına kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Bayramda evinin kapılarını SABAH'a açan Güngör, "1 odam 2 sünger yatağım olsun istedim ama devletim bana 2+1 ev verdi. Evimin kapısını anahtarla açmayı özlemiştim. Bize hep 'Seçimlere kadar sizi oyalarlar, sonra ev vermezler.Başınızın çaresine bakın' diyorlardı. Ama ben her zaman devletime inandım ve güvendim. Cumhurbaşkanımızın 'Vatandaşımı sokakta bırakmam' sözü ne kadar doğru çıktı. Çünkü ben hep güvendim ve inandım. Ama onlar konuştuklarıyla kaldı. Böyle bir evi babam bile yapıp vermezdi. Çok mutluyum" dedi.Payas ilçesi Çağlalık Köyü'ndeki müstakil evleri ağır hasar alan Çürük ailesi de TOKİ konutlarındaki evlerine yerleşti. Yeni evine taşınan Selvi Çürük'ü (59), torunları Ceren (16), Eren (14), Beren (10) ve Seyit Aras (8) yalnız bırakmıyor.Torunlarına sarılan Selvi Çürük, "Önce çadırda sonra konteynerde kaldık. Kurada ismimiz okunduğunda sevinçten gözyaşı döktük. Dünyalar bizim oldu. Evimizi çok güzel yapmışlar. Böyle bir evim olacağını hayal bile edemezdim. Yapanlardan Allah razı olsun" diyerek sevincini dile getirdi. Torun Ceren Çürük de, "Bizim de evimiz yapılıyor. Biz de sabırsızlıkla evimize kavuşmamızı bekliyoruz" dedi.