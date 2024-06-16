Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Efes Antik Kenti'nde yer alan Efes Deneyim Müzesi'nin; teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en seçkin ödüllerinden olan Mondo- Dr Awards'ta birinci olduğunu açıkladı. İngiltere merkezli Modriale Publishing dergisinin 7'ncisini düzenlediği Mondo-Dr Awards'ın bu yıl 12 Haziran'da Las Vegas'ta yapıldığı belirtilen açıklamada, "Paris Eternal Mucha ve Danimarka'nın Carl Nielsen ile Regan Vest gibi müzeleri geride bırakarak ilk 4 arasına girmeye hak kazanan Efes Deneyim Müzesi, finalde Riyad'da bulunan Aramco VIP Visitor Center, Hindistan'da bulunan India in Fashion ve Paris'te bulunan Dome Des Invalides Müzeleri ile yarıştı. Mondo-Dr 2024 Awards'ta 'Müzeler' kategorisinde birinciliğe bu yıl Efes Deneyim Müzesi adını yazdırdı" denildi.Sergi ve ağırlama sektöründeki en iyi projeleri ve başarıları tanımak amacıyla organize edilen ödül töreninde, özellikle mekânların tasarımı, ziyaretçi deneyimi ile teknik donanımlar üzerine odaklanıldığı belirtilen açıklamada, "Dünyada deneyim müzeciliğini tarih anlatımı ile birleştiren ilk müzelerden biri olan Deneyim Müzesi bu prestijli ödüle bağımsız jüri üyelerinden oluşan bir kurulun değerlendirmesi sonucu layık görüldü" denildi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyisi Efes Deneyim Müzesi" notuyla paylaştığı mesajda, "Müzemiz, bu prestijli ödülle adını dünyaya da duyurmuş oldu" ifadelerini kullandı.