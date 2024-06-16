İcazeti Erdoğan’dan aldı Ayasofya’da 4 dilde hutbe verdi

Ayasofya Camii, geçtiğimiz günlerde özel bir icazet merasimine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda hafızlara icazet verildi. Törenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise cuma hutbesini İngilizce, Türkçe, Arapça ve Japonca olmak üzere 4 dilde okuyan Ege Taha Karasu (15) oldu.Amerika'da doğan ve 9 yaşına kadar orada kalan Ege Taha Karasu, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Eğitim hayatına İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden Karasu, buradaki hazırlık sınıfında Japonca öğrendi. İngilizce'yi anadil seviyesinde bildiğini belirten genç hafız, bu yaz tatilinde Mekke'ye giderek bir aylık Arapça dil programına katılacağını belirtti. Ege Taha Karasu, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde fen lisesi müfredatına uygun olarak eğitim aldığını, bu nedenle fen ve sosyal bilimler derslerinde de başarılı olduğunu ifade etti. SABAH