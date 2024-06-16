Koruyucu ailede bayram mutluluğu

Erzurum'da 25 yıllık evli 3 çocuk sahibi Nihal-Alper Karakayalı çifti 9 yıl önce iki kız çocuğuna da 'koruyucu aile' oldu. Kurban Bayramı ve babalar gününde kalabalık aile olmanın sıcaklığını ve huzurunu yaşayan Karakayalı çifti, kızlarıyla birlikte bayram tatlıları hazırladı. Anne Nihal Karakayalı, "Sevmeyi bilen herkesin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Biz koruyucu aile olmak için 1 yıl düşündük. Büyük kızımız bize geldiğinde 5 yaşındaydı. Şimdi 'Neden bir yıl beklemişiz' diyorum. Bir çocuğa yuva olmak harika bir duydu. Kelimelerle anlatılamaz.Dünyadaki en anlamlı şey bir çocuğun elinden tutmak. Bundan sonra nice bayramları beraber yaşayacağız" dedi. Baba Alper Karakayalı da "Bayramla birlikte ayrıca Babalar Günü olması benim için çok daha anlamlı oldu. Onlarla olmanın eşsiz mutluluğunu yaşıyorum. Koruyucu ailelik toplumda daha da yaygınlaşmalı" diye konuştu. Aileyi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da "Erzurum'da 54 koruycu aile, 65 çocuğa kanat geriyor. Koruyucu aile olmak isteyenler e-devlet üzerinden veya il müdürlüklerimize başvuru yapabilir" dedi.