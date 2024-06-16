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Giriş Tarihi: 16.6.2024 18:26 Son Güncelleme: 16.6.2024 19:01

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İslam alemine birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, Filistin topraklarında da huzur için yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla İslam ülkelerinin liderleriyle peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İlk olarak BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşen Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti.

GAZZE'DE BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE BAYRAM DİLEĞİ

Görüşmede Başkan Erdoğan, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın ve tüm Birleşik Arap Emirlikleri halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

İSLAM ALEMİNE BİRLİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ve tüm Suudi Arabistan halkının bayramını kutladı.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler
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