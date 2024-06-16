SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla İslam ülkelerinin liderleriyle peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İlk olarak BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşen Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti.

GAZZE'DE BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE BAYRAM DİLEĞİ

Görüşmede Başkan Erdoğan, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın ve tüm Birleşik Arap Emirlikleri halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.