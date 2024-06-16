YPG’nin göçe zorladığı Şerif Ali, 10 yıl sonra evine dönebildi

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin 8 Mart Köyü'nden PKK/YPG'li teröristlerce göçe zorlanan ve 300 haneli köyü yerle bir edilen Şerif Ali, 10 yıldır uzak kaldığı evinin özlemiyle yaşıyor. Tel Abyadlı Şerif Ali, terör örgütünün, ABD'nin desteğiyle 2014'te Tel Abyad ilçesinin 8 Mart Köyü'nü ele geçirmesinin ardından yaklaşık 2 bin siville yerinden edildi. Ali, evinin anahtarlarını dahi yanına alamadan köyünü terk etmek zorunda kaldı. Rakka'dan Dera iline, buradan da Lübnan'a giden Ali, Barış Pınarı Harekâtı sonrası, 2019'un sonunda Türkiye'den Tel Abyad'a geri döndü. Örgütün köyündeki 300 evi yıktığını anlatan Ali, "ABD, bizi ezen tarafa destek veriyor. Bunlar köyümden gitmedikçe ne köyüme ne evime dönebilirim" ifadelerini kullandı. "Barış Pınarı Harekâtı'nın devam etmesini" dileyerek bir an önce köyünün "bu salgından (PKK/YPG)" temizlenmesini istedi. AA