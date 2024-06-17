AK Parti ile MHP bayramlaştı: Dikkat çeken Cumhur İttifakı vurgusu

Kurban Bayramı çerçevesinde siyasi partilerin bayramlaşması başladı. Bu kapsamda AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Derya Öztekin, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Sayın Salih Aydın'dan oluşan AK Parti heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı MKYK Üyesi Esma Özdaşlı, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyetle bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti heyetini ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

"KARARLILIKLA HEDEFLERİNİ ORTAYA KOYMUŞ BİR İTTİFAK..."



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a MHP teşkilatının selamlarını ileten Karakaya, "Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak AK Parti MHP mensupları öylesine bir araya gelinmiş bir siyasi birliktelikten çok öte bir şey. 15 Temmuz işgal girişimiyle birlikte ülkeye yönelik tehdit, tehlike ve riskleri ortadan kaldırma maksadıyla oluşmuş. Bu süreç içerisinde Türkiye Yüzyılı ve Türk asrı vizyoner hedefiyle birlikte yoluna devam etmektedir ki bu bir 100 yıllık hedeftir. Bu hedefte de çok önemli istasyonlar var. 2053, İstanbul'un fethinin 600. yılı ile ilgili ara hedefler var. 2071 Malazgirt zaferinin bininci yıl dönümü ile ilgili hedefler var ama asıl hedef Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türk asrı yapmak. Bu yoğun hedeflerin gerçekleştirmesi de uzun vadede onun için. Cumhur İttifakı dendiğinde bir seçim ittifakı şeklinde algılanmaması gerektiğini, geçen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifaklar tarafından da ifade edildi. Bu bir seçim ittifakı ya da öyle kısa vadeli bir ittifak değil. 100 yılı hedef alan, Türkiye Yüzyılı'na, Türk asrını gerçekleştirmeye karar vermiş, bu kararlılıkla da hedeflerini ortaya koymuş, çalışmalarını başlatmış bir ittifaktan bahsediyoruz" dedi.





"AK PARTİ'Yİ VE MHP'Yİ DE SONSUZA KADAR DEVAM EDECEKLERİNİ VARSAYIYORUZ"

Cumhur İttifakı'nın bir zihniyet olduğunu ifade eden Karakaya, şunları aktardı:

"Sonuç itibarıyla bazıları geçmiş dönemde geçtiğimiz seçimlerdeki o siyasi partiler arasındaki oluşan ittifaklar anlamında konuyu ele alıp değerlendirdiler ama çok daha farklı bir şey olduğunu ve bunu fark edenlerin de bu süreç içerisinde farklı girişimlerle Cumhur İttifakı'nda sanki bir sıkıntı varmış gibi olayları değerlendirmeleri ya da Cumhur İttifakı'nda akılları sıra bir soğuma bir ayrışma oluşturma girişimleri geçmişte de oldu. Bugün de oluyor, yarın da olacak ama asıl bize göre göz önünde bulundurulması gereken şey Cumhur İttifakı'nın geleceğe yönelik de bu sadece partiler anlamında değil, elbette partilerinde bir ömrü olabilir, sonsuza kadar gidebilir. Dolayısıyla bugün biz Cumhur İttifakı'nın da bir kurumsal yapı olarak onun bileşenleri olan AK Parti'yi ve MHP'yi de sonsuza kadar devam edeceklerini varsayıyoruz ama asıl burada Cumhur İttifakı'yla oluşturulan bir vizyondur. O vizyon son derece önemlidir. Bu vizyon oturduktan sonra o hedeflere doğru yol alındıktan sonra yarın bu vizyonu ismi a olan b olan başka partiler alabilir. Buradaki temel maksat ve amacı da gerçekten çok iyi anlamak gerekir."





"BU MEMLEKETE DAİR BELİRLİ BİR ÜLKÜMÜZ VAR"

Cumhur İttifakı'nın en temelde ilkesel zeminde kurulan bir ittifak olduğuna değinen AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise, "Birileri gibi gerçekten çıkar odaklı değil. Günün sonunda ilkesel zeminde bizim belirli bir idealimiz var. Bu memlekete dair belirli bir ülkümüz var. Biz bu ilkeler zemininin de bir araya gelmiş bir ittifakız. Zaten liderlerimiz bunu her platformda ifade ettiler. 15 Temmuz işgal girişiminde kurulmuş bir ittifaktan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetteki ve en kıymetli alameti farikalarından birisi de vefa duygusudur. Dolayısıyla sayın Devlet Bahçeli'nin kritik zamanlarda takındığı pozisyon her zaman Cumhurbaşkanımızın vefasıyla karşılık bulacaktır. Bu minvalde de gerçekten 2023 seçimleri çok kritik bir seçimdi. Tabiri caizse 7 düvelin bir araya geldiği o seçimlerde dahi 2018 seçim sonucunun bir tık ötesine gidilemediğini bizler gördük. Dolayısıyla Cumhur İttifakı aslında milletten yetkiyi o süreçte almıştı. Elbette ki yerel seçim sürecinde neler oldu bunların değerlendirmesini kendi içimizde yaparız ama 5 yıl boyunca zaten yönetme iradesine güven telkinini o süreçte milletimiz vermişti. Hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde zaten milletimiz Cumhur İttifakı'na duyduğu güveni orada ifade etmişti. Biz milletimizin ifadeleriyle bağlıyız. Milletimizin gerçekten bu noktada ortaya koyduğu bizler için belirleyici olandır" ifadelerini kullandı.