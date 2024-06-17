Haberler Gündem Haberleri AK Parti ve CHP heyetleri arasında bayramlaşma töreni
Giriş Tarihi: 17.6.2024 09:38 Son Güncelleme: 17.6.2024 10:05

AK Parti ve CHP heyetleri arasında bayramlaşma töreni

AK Parti ve CHP heyetleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MKYK üyesi Reşide Yüksel Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Gençlik Kolları MYK üyesi Taha Kara katıldı. CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK üyesi Azize Çarooğlu Gençlik Kolları MYK üyesi Eda Albayrak yer aldı.

AK Parti ve CHP heyetleri arasında bayramlaşma töreni

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasilerin bayramlaşma mesaisi başladı. AK Parti ve CHP heyetleri arasındaki ilk bayramlaşma töreni AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı.

Bayramlaşma töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MKYK üyesi Reşide Yüksel Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Gençlik Kolları MYK üyesi Taha Kara katıldı. CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK üyesi Azize Çarooğlu Gençlik Kolları MYK üyesi Eda Albayrak yer aldı.

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AK Parti ve CHP heyetleri arasında bayramlaşma töreni
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