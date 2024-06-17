Baba yüreği

2017'de, yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de, PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, evladı olmadan geçen yedinci babalar günü ve kurban bayramında oğlunun mezarına koştu. Baba Yılmaz, "Necmettin'im hem bayramda hem de babalar gününde yanımızda yok. Yine bir tarafım eksik, içim buruk. Ne bayramın ne de babalar gününün tadı var. Evlat acısı katlanması çok zor bir acı. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, evlatlarını vatana ve millete hayırlı olarak yetiştirmeleri diliyorum. Necmettin'imi oruçlu iken katleden hainler, mahşerde acı çekerek Allaha hesap verecek" dedi.Trabzon'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Şehit aileleri ve vatandaşlar Sülüklü Asri Mezarlığı Şehitliği'ne koştu. 2012'de PKK'lı hainler tarafından Hakkari Yeşiltaş karakoluna yapılan saldırıda şehit düşen Onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu'nun kabri başına gelen anne Nurten Erosmanoğlu, "Evladımsız geçen 12 yıldır bayramlarda yüreğimin acısı hiç dinmiyor" derken, 2016'da Tunceli Nazimiye'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz ise "Vatan için canla başla mücadele verirken şehit düşen oğlumla gurur duyuyorum. Bu bayram sabahı da ona koştum, dualar okudum, onunla dertleştim" dedi.Kahramanmaraş'ta ise şehit babaları, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaydı. 2016'da şehit düşen Serkan Bursalı'nın babası Mehmet Bursalı, gözyaşları içinde kabrindeki fotoğrafını öptüğü oğlunun babalar gününü ve bayramını kutladı. Acılı baba, "O da bir babaydı. Vatan sağ olsun" derken, Şehit Ahmet İmalı'nın babası Mehmet İmalı ise, "Üzüntümüz sevincimiz bir arada burada huzur buluyoruz. Herkesin Babalar Günü'nü kutluyor, Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyorum" dedi.Adana'da ise 2019'da şehit düşen Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in mezarını ziyaret eden babası İzzet Yenier, "Babalar Günü'nde hep oğlum benim yanıma gelirdi. Ama şimdi ben oğlumun yanına geliyorum. Kendimizi hep onun yanında hissediyoruz, hiç ölmemiş gibi davranıyoruz" dedi. 2018'de Hakkari'de şehit düşen Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın babası Bekir Şık ise, "Çok zor bir sınav. Allah herkese nasip etmez ama şehit babası olmak hem hüzünlü hem de gururlu. Kelimeler boğazımda düğümleniyor, evlat acısı hiçbir zaman yeri doldurulmayacak bir acı. Evlatlarımız bu topraklar için, vatan için, bayrak için, namus için, ezan için şehit oldular" şeklinde konuştu.Hatay'da aileler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.