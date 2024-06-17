Bakanlar bayrama baba ocağında girdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram namazını baba ocağı olan Konya'daki Kapu Camisi'nde kıldı. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Özellikle mazlum coğrafyalarda zulüm altında inim inim inleyen Gazzeli, Filistinli kıymetli kardeşlerimizin bu bayram günü vesilesiyle duaların kabul olduğu bu mübarek vakitlerde onların feraha, kurtuluşa ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Bakan Yerlikaya, namaz sonrası hemşerileriyle de bayramlaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bayram namazını memleketi Erzurum'daki Gölbaşı Mahallesi'ndeki camide babası İsmail Tekin ile birlikte kıldı. Tekin, tüm İslam aleminin bayramını kutlayıp vatandaşlarla bayramlaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, bayram namazını memleketi Bartın'daki Şadırvan Camiinde kıldı ve halkla bayramlaştı.