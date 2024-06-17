Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Özel’le bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bayram dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla telefonda görüştü. İki lider görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek bayramlaştı. 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ne tarihi bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 5 gün sonra Özgür Özel ile bu kez telefon görüşmesi yaptı. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.