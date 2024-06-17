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Giriş Tarihi: 17.6.2024 16:24

Başkan Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan’dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı

Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."

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Başkan Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı
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