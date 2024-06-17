CHP’li meclis üyesi CHP’li belediyeyi göreve çağırdı

CHP'li Meclis Üyesi Hasan Şencan, son seçimlerde CHP'ye geçen ve Umut Yılmaz tarafından yönetilen Şehitkamil Belediyesi'nin temizliğinden sorumlu olduğu Sacır Mahallesi'ndeki olumsuz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sacır Mahallesi'nde çekilen video, Kurban Bayramı dolayısıyla yol kenarlarına atılan hayvan derilerinin oluşturduğu kirli görüntüleri gözler önüne serdi. Şencan, isim vermeden ilçe belediyesinin temizlik hizmetlerindeki aksaklıkları vurgulayarak yetkilileri göreve çağırdı. Şencan'ın "Burası Afganistan değil, burası Gaziantep. Denetimsizlik sonucunda insanlar yol kenarına kurban derisi yığını yapabiliyor. Bu görüntüler bu şehire yakışmıyor" şeklindeki paylaşımı vatandaşlardan tepki gördü.

İşte o tepkilerden bazıları:

Fethi Özdeş: Peki görüntülerin çekildiği mahallenin CHP belediyesine ait olan şehit Kamil olduğunun farkında mısın?

Ali Sait Ergin: Hasan Bey burası CHP'nin yönettiği Şehitkamil ilçesi. Haberiniz yok galiba.

Kubilay Akbaba: Bunu da gördük. CHP'li meclis üyesi CHP'li belediyeyi şikayet ediyor.