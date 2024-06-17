Deniz bahçeleri kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Türkiye "Deniz" Projesi kapsamında denizlere yönelik tüm çalışmalar tek çatı altında toplanacak. Proje kapsamında sahillerde deniz bahçeleri kurulurken, Türk karasularında dolaşan 120 bin tekne ve yat da denetim altına alınacak. Bakanlık tarafından hazırlanan projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir lansman ile kamuoyuna anlatılması planlanıyor. Projede öne çıkan uygulamalar şöyle:Plajlardan vatandaşların daha fazla yararlanması sağlanacak. Bunun için gerekli denetimler yapılacak. Sahilden 50 metre içeride deniz bahçelerinin kurulması planlanıyor. Bakanlık tüm sahillerde buna uygun devlete ait arsaları tarıyor. Uygun yerlerde hızla bahçelerin açılmasına başlanacak. Vatandaşlar buralarda oturup nefes alacak. Bu bahçelere 'Türkiye Deniz Bahçeleri' ismi verilecek.Deniz bahçelerinin içinde ya da başka şekillerde sahillerde "deniz kütüphaneleri" kurulacak. Vatandaşlar buralardan kitap alıp okuduktan sonra bırakabilecek. Çocuklar için de buralarda özel bölümler yer alacak.Deniz canlılarının korunmasına dönük de bir dizi proje hayata geçirilecek. Farkındalık yaratmak için caretta carettalar gibi deniz canlıları kullanılıp "en yaşlı caretta" tarzı ödüller verilerek. Projenin yüzü haline gelecek carettalar "İyi ki Türkiye "Deniz" diyecek.Daha önce kamuoyu ile paylaşılan mapa şamandıra uygulaması da yine proje kapsamında hayata geçirilecek. Türkiye'deki tüm koylara mapa şamandıralar kurulacak. Tekne ve yatlar girdikleri koylarda buralara bağlanmak zorunda kalacak. Şamandıralar dolduğunda koya yeni bir yat ya da teknenin girmesine izin verilmeyecek. Tekneler kaldıkları sürelere göre ödeme yapacak. Böylece deniz hayatına zarar veremeyecek olan tekne ve yatların atıklarını denize bırakmaları da önlenmiş olacak.Türkiye'nin su sporlarında daha başarılı olması için adım atılacak. Çocuklara ve gençlere sörf, yelken, yüzme, dalış gibi su sporları eğitimi veren merkezler oluşturulacak.