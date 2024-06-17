Depremzedeler bayramı yeni evlerinde karşıladı

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapılan afet konutları ve köy evlerinin inşaatları hızla tamamlanıyor. Toplamda 112 bin 414 konut inşaatının devam ettiği Kahramanmaraş'ta 10 bina yakını hak sahiplerine teslim edildi. SABAH, Karacasu ve Karşıyaka deprem konutlarında bayram öncesi yeni evlerine yerleşen depremzedelerle konuştu.Evler dört dörtlük ve standartların üzerinde. TOKİ deyince şuanda insanların aklına rahat bir uyku uyumak geliyor. Cumhurbaşkanımızı sonsuz teşekkür ediyorum.TOKİ evleri hızlı bir şekilde yaptı. Hem malzeme hem işçilik olarak güzel. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu, bayramda evlerimize yerleştik.On akrabamı kaybettim. Deprem konutları hızlı bir şekilde tamamlandı. TOKİ'ye güveniyoruz. Artık kafamızı deprem korkusu olmadan rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz. Evimiz sağlam ve kaliteli. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu kadar büyük felaketin ardından bu kadar hızlı bir toparlanmayı başka bir ülke olsa yapamazdı.