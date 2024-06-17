Devlet erkanından bayram mesajları

Kurban Bayramı dolayısıyla devlet erkanı bayram mesajları paylaştı.Ülkemiz huzur, güven içinde bir bayramı karşıladı ama maalesef dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntı içinde bayramı karşılayanlar var. Hele Gazze'de, Filistin'de zulüm, her türlü insanlık dışı saldırı altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var. Buradan Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın onların da barışına, huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Bu bayramı herkesin en güzel bir şekilde, huzur, barış içinde geçirmesini bir kez daha temenni ediyoruz.Bu mübarek günlerde, akraba, dost ve komşularımızdan başlayarak tüm Müslümanlarla birlikte, paylaşmanın bereketini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bizleri bir bayram sabahına daha eriştiren Rabb'imize şükürler olsun. Bayramımız mübarek olsun.