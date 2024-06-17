Kabe’de bayram buluşması

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu. Önceki gün Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacılar, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Hacılar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 4 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı. İleri yaşta olan hacılar Cemerat bölgesine giderken birbirlerinin ellerini tutarak yürüdü. Cemarat bölgesine ilk olarak Türk hacı kafileleri gitti. Hac ibadetini tamamlamak için Allah'ın kendilerine güç ve kuvvet verdiğini ifade eden hacılar görevlerini tamamlamanın huzurunu yaşadı. Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve Sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.Arafat Vakfesi'ni tamamlayan hacılar bayram namazı coşkusunu yaşamak için Kabe'ye koştu. Kabe'de ziyaret tavafını tamamlayan milyonlarca hacı, bayram namazında omuz omuza saf tuttu. Harem-i Şerif'te bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar gece 02.00'den itibaren akın akın Kabe'ye gitti. Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden hacılar, namaz sonrasında birbirlerine sarılarak bayramlaştı. Bayram gününde de Gazze'de zulme uğrayan Müslümanlar unutulmadı, hacılar soykırımın sona ermesi için dua etti.84 bin 942 Türk hacılarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na vekalet verdiği kurbanların kesimi İslam Bankası tarafından gerçekleştirildi. Kurbanların etleri ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek.