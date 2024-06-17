Mehmetçiklerimizin kahramanlığı hiçbir zaman unutulmaz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Güler'in telefonundan Mehmetçiklere hitap eden Erdoğan "Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum. Biliyorum ki, bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabii bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum. Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara" ifadelerini kullandı.