Birbirlerine sarılarak hayata tutundular

Kahramanmaraş merkezli depremlerde oturdukları binanın çökmesi sonucu 3.5 yaşındaki kızı Emine ile 1.5 yaşındaki oğlu Alparslan'ı kaybeden Hataylı Mehmet-Fatma Ellek çifti, bir yandan kaybettikleri evlatlarının özlemini çekerken diğer yandan yaşam mücadelesine devam ediyor.Tarihi Uzun Çarşı'da kurdukları tezgahta eşiyle birlikte bıçak satan Mehmet Ellek (37), "Canımızdan çok sevdiğimiz iki yavrumu kaybettik. 4 gün sonra enkazdan çıkarıldık. Bedenlerimi kurtuldu ancak ruhumuz evlatlarımızla birlikte öldü. İŞKUR'un bize sağladığı imkanla kamu binalarındaki 6 aylık çalıştık. Şimdi bıçak satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.Fatma Ellek ise, "Eşime destek olmak zorundayım. Tekrar hayata tutunmak için çalışmamız gerekiyor" dedi.