Büyükşehirin bayram ayıbı

Yerel seçimlerin ardından, eş, dost ve akraba atamalarıyla Türkiye'nin gündemine gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, bu kez mezarlıklarda yaptığı uygulamayla pes dedirtti. Kurban Bayramında yakınlarını ziyaret edip dua etmek için mezarlıklara akın eden Binlerce Bursalı, mezarlık yanında bulunan ve Belediyeye ait olan açık otopark girişinde ücret uygulamasıyla karşılaştı. Türkiye genelinde birçok noktada otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğu Bayramda, mezarlık ziyareti yapan ve 25 TL para ödemek zorunda kalan vatandaşlar şaşkına döndü.Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ'a bağlı olan mezarlık otoparkında giriş ücreti alınmasıyla büyük bir şok yaşayan Bursalılar, araç başı 25 TL ödedikten sonra mezarlığa girebildi. Kaybettikleri yakınlarına dua etmek için para ödemek zorunda bırakılan çok sayıda vatandaş, kendilerine 25 TL karşılığında verilen fişleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Bursa Büyükşehir Belediyesine ateş püskürdü. Ülke genelinde otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğu Kurban Bayramında, Dua etmek için mezarlığa gelen vatandaşlardan ücret alınması tepkilere neden oldu.