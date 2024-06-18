Depremzede Ayşe’nin kitabı çocukların bayram sevinci oldu

Asrın felaketi depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan ve ağır hasarlı binadan kendi imkanları ile çıkan Gök ailesi, deprem sonrası Konya'ya yerleşti. Aile üyelerinden ev kadını Ayşe Erkin Gök (45) ise deprem anında ve sonrasında yaşananları kaleme aldı. 'Yarın Var mı? 04.17' ismini verdiği kitabın gelirini de depremde annesi ve babasını kaybeden çocuklara bağışladı. İlk satışlardan gelen para ise bayramda yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü.Hatay'daki İyilikte Buluşanlar Ekibine gönderilen paralarla 110 çocuğa bayramlık alındı. Gönüllerin dağıttığı kıyafet ve ayakkabıları alan çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı. Daha çok çocuğun yanında olabilmek için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Ayşe Erkin Gök, "Bu kitap onların hakkıydı. Hatay yıkıldı ama biz yıkılmadık. Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların yüzü gülünce bizde mutlu oluyoruz" dedi.