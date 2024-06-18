Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yakalanan Çelik ailesinin evi ağır hasar aldı. Birçok akrabalarını kaybeden ve 40 gün çadırda yaşayan Çelik ailesi, daha sonra konteyner kente yerleşti. SABAH, Çelik ailesinin konteynerde karşıladıkları bayram sofrasına konuk oldu.Depremde yaşadıklarını anlatan Ahmet Çelik, "6 Şubat günü büyük bir gürültüyle uyandık. Depremin şiddetiyle yataktan evin diğer köşesine savruldum. Annem, kız kardeşim ve yeğenim hayatını kaybetti. Depremin şokunu uzun süre üzerimizden atamadık. Bu süreçte 40 gün ailemle çadırda yaşadık. Daha sonra devletimiz hızla konteyner kent kurdu ve bizi yerleştirdi.Bu konteynerler evimiz oldu. Devletimizin tahsis ettiği konteynerlerde bir evde olması gereken her şey var. Elektrik, su, televizyon yayını, klima ve gıda yardımı yapılıyor. Bizden bunlar için 5 kuruş para alınmıyor. Kurbanımızı da konteyner kentte kestik. Devletimiz ve milletimiz sayesinde bu bayramı huzur içinde eda ediyoruz. Büyük acılar çektik. Ama milletimiz ve devletimizin desteğiyle çok şükür toparladık. Yıkılan evlerimizin yerine de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ aracılığıyla yeni evler inşa ediyor. Devletimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla deprem konutlarını yapıyor. Nurdağı'nda birçok köy evi ve deprem konutu teslim edildi. Bizim konutlarımızın da yapımı devam ediyor. Başkanımız Erdoğan sözün eri olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bu kadar hızlı bir dönüşümü kimse beklemiyordum. Allah Cumhurbaşkanımıza ve devletimize zeval vermesin" dedi.