Dünyanın şefkat eli Türkiye

Türkiye hem devlet olarak hem de sivil toplum kuruluşlarıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine dost elini uzatmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde gönüllü olarak en fazla insani yardım yapan ülke olan Türkiye, Kurban Bayramı boyunca da en ücra noktalara dahil insani elini uzatmaya devam ediyor.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gazze'nin kuzeyindeki es-Sahabe Doğum Hastanesi'ne ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladı. Gazze'nin merkezinde, genel sağlık hizmetleri ve laboratuvar hizmetlerinin yanında bölgede halen faaliyet gösteren doğum hastanesine ihtiyaç duyulan 242 kalem ilaç ve tıbbi malzemenin TİKA tarafından temin edilerek teslim edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: Binlerce konutun yanı sıra okulların, yolların, su tesislerinin yok edildiği saldırılar sebebiyle Gazze'de mevcut 36 hastaneden ayakta kalan 14 hastane, ilaç, tıbbi malzeme, personel ve enerji sıkıntısı gibi nedenlerle kısmi olarak faaliyet gösteriyor. Cerrahi müdahaleler iptidai şartlarda, kısmi anestezi ile veya anestezi uygulanmadan gerçekleştiriliyor."Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Türk Kızılayın desteğiyle faaliyet gösteren Erbil'deki yetimhaneye bayram ziyaretinde bulunarak, yetim çocuklarla bir araya geldi. Başkonsolos Topçu, Kurban Bayramı dolayısıyla Erbil'deki yetimhaneyi ziyaretinde çocuklara hediyeler dağıttı.Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaklaşık iki yıl süren iç savaşta büyük ölçüde hasar gören Kral Necaşi Eshame'nin Türbesi, camisi ve 15 sahabenin mezarlarının restore edilmesi için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) girişimlerini sürdürüyor.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Kazakistan'daki engellilere ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı. TDV, "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında bu bayram, ülkede 100 büyükbaş kurbanlık kesti. Başkent Astana'daki Kazakistan Müslümanlar İdaresi Görme Engelliler Vakfında düzenlenen etkinlikte TDV görevlileri, ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini dağıttı.TDV, Endonezya'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimine ve kurban eti dağıtımına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile vakfın "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında ülkede 1200 büyükbaş hayvan kesti. Ülkedeki 12 farklı bölgede kesilmeye başlanan kurbanlık hayvanların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.Türk Kızılay tarafından kesilen 50 büyükbaş kurbanın etleri, Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Afganistan'daki binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıyor. Başkent Kabil'de 550, Herat'ta 350, Mezar-ı Şerif'te 1000 olmak üzere kesilen 1900 büyükbaş kurban, ihtiyaç sahibi binlerce Afgan aileye ulaştırılacak.TDV, Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği gibi birçok STK ve vakfın Nijer'in farklı şehirlerindeki kurban dağıtımı sürüyor. Bölge halkı, zor günlerinde yanlarında olan Türkiye'ye yürüttükleri yardım organizasyonları dolayısıyla minnettarlıklarını dile getirdi. Nijerli Sita Hamidou, "Her geçen yıl Türkiye'nin yardımları artıyor. Allah Türkiye'ye her zaman bolluk bereket versin" dedi.