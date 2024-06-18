Kaybolan hacıları 4 kişilik ekip buluyor

Hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gelen binlerce Türk hacı Diyanet İşleri Başkanlığı sayesinde kendisini yalnız hissetmiyor. Diyanet'in Mekke Koordinasyon ekibine bağlı kurulan 4 kişiden oluşan kayıp birimi, yolunu şaşırarak kaybolan hacıları bularak otellerine ulaştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac-Umre Eğitim Daire Başkanı Remziye Köroğlu, kayıp hac biriminin yüzlerce kayıp hacıyı bulduğunu söyledi.Koordineli çalıştıklarını belirten Köroğlu, "2 erkek 2 kadından oluşan danışma hattı çalışanımız var. Ekiplerimiz hacılarımız için 7/24 çalışıyor. Diyanetin Hac umre portalında kafilelerin takip siteminde kayıp bildirimi bölümü var. Kayıp hacıların bilgilerini sisteme giriyoruz. Sadece diyanet organizasyonu ile gelen değil Türkiye'den farklı turizm acenteleri ile gelen kayıp olan hacılarımıza da hizmet ediyoruz. WhatsaApp gruplarından sürekli kayıp ihbarları geliyor her kayıp hacı bulunana kadar canla başla çalışıyoruz. Sağlık ekibi de kaybolan hacıları karşılaşınca hastaneye götürüyor hacılarımız hastanede gözetim altında oluyorlar" dedi.Kayıp olaylarının Arafat sonrası arttığını belirten Köroğlu, "En çok kayıp Arafat'tan sonraki şeytan taşlama sürecinde oldu. Hacılarımız kafilerini şaşırıp yolunu kaybediyor. Medine ve Mekke'nin danışma bürosu var. Hacılarımızın kartlarının arkasında sabit ve mobil hattan bizlere ulaşıyorlar. Diyanet İşleri görevlilerimiz mavi yelek giyiyorlar geçen yıl deprem sonrası başlatılan mavi yelek hacılarımızda da farkındalığı artırdı. Yolunu şaşıran hacılarımız mavi yelekli görevlilerimizi görüp yardım istiyorlar.Oteli yakın olan hacılarımızı taksi ya da araçlarımızla otellerine gönderiyoruz. Oteli uzak olanlara koordinasyondaki görevliler oda açarak konaklama imkanı sağlanıyor, yemek ve su ikram ediyoruz. Kayıp hacıların sağlık durumları kontrol ediliyor rahatsızsa hastaneye gönderiliyor" dedi.Mekke'de dün sıcak hava nedeniyle 15.00'e kadar hacıların dışarıya çıkmamaları uyarısı yapıldı. Sıcak havaya rağmen sokağa çıkan ve bunalan bazı hacıların rahatsızlandığı gözlendi.