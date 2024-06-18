RTÜK İzleme Uzmanları bayramda da sapkın kampanyaları takibe alıyor

GÖZÜMÜZ ÜZERLERİNDE



Şahin, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan "Tatilde izleyebileceğiniz 6 LGBT+ film-dizi önerisi" paylaşımına tepki gösterdi. Bu tür paylaşımları aile kurumunu parçalamak üzere kurulan kampanyalar olarak değerlendiren Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden "Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. İzleme Uzmanlarımız tatilde de çalışıyor. Gözümüz üzerlerinde. İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan iş birlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" mesajını paylaştı.