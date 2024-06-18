Siyasi partilerde bayram ziyaretleri

Bayramın ikinci gününde siyasi partiler genel merkezlerinde konuklarını ağırladı, diğer siyasi parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulundu. AK Parti 8, MHP 4, CHP ise 17 partiyle bayramlaştı. AK Parti; MHP ve CHP'nin yanı sıra HÜDA PAR, YRP, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi heyetleriyle bir araya geldi. MHP ise AK Parti, CHP, YRP ve DSP ile görüştü. AK Parti ve MHP her zaman olduğu gibi bayram da ziyaret listesine DEM Parti'yi dahil etmedi.Bayramlaşmalarda en önemli gündem maddesi Gazze'de yaşanan soykırımdı. Tüm ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşetin son bulması istendi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bayramın Gazze başta olmak üzere zulüm altında inleyen tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.Bayramın ilk günü telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem birbirilerinin bayramını hem de Babalar Günü'nü tebrik etmişti. Bayramın ikinci gününde ise CHP heyeti AK Parti Genel Merkezine, AK Parti heyeti ise CHP Genel Merkezine giderek bayramlaştı.Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin bayramlaşmaları sırasında ise "ittifakla devam" vurgusu yapıldı.