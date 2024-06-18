SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik: Devamını bekliyoruz

Son dakika haberi... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, şampiyonaya galibiyetle başladı.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibin galibiyet golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı. A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİLERE TEBRİK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

Başkan Erdoğan, takımın yıldızları ile tek tek konuştu. Erdoğan, galibiyet sonrası "Devamını Bekliyoruz" mesajını verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella da gruptaki diğer maçlar için Başkan Erdoğan'a davette bulundu.

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik: Devamını bekliyoruz