TOKİ’yle kendimizi güvende hissediyoruz

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için TOKİ tarafından yaptırılan konutların sakinlerinin sayısı giderek artıyor. Konutlara ilk yerleşen Tuncay-Şehnaz Bağrıaçık çifti, 7 yaşındaki oğulları Efe'yle birlikte yaşadıkları evlerinin kapılarını SABAH'a açtı. Şehnaz Bağrıaçık (40) "Evimiz ağır hasar aldı. Hep temiz ve beyaz bir mutfağım olsun isterdim. Şimdi bu evde var. Devletimiz sağ olsun, imkanlar bizler için seferber edildi" dedi. Tuncay Bağrıaçık (43) ise " TOKİ evlerinde kendimizi burada güvende hissediyoruz" dedi.