Yeni yuvalarda huzurlu bayram

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da afetzedeler, Kurban Bayramı'nı inşası tamamlanan yeni konutlarında geçiriyor. Diyarbakır'da da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde toplam 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sının yapımı tamamlandı, 1350 hak sahibine anahtarları teslim edildi. Depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın enkazında eşini ve torununu kaybeden, kızı yaralı olarak kurtulan Abdullah Yılmaz, "Yeni konutumuza iki hafta önce yerleştik. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yeni evimizde ilk bayramımızı geçiriyoruz. Bu evde ilk bayramımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çok şükür evimizdeyiz" diye konuştu. Aileye bayram ziyaretine gelen akrabaları Kadri Bozan ise Yılmaz ailesini yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.